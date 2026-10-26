Новая свадьба после колонии: Михаил Ефремов решил опять жениться

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Василиса Власова
Василиса Власова 1 208 0

Избранница младше актера на 19 лет.

Кого берет в жены Ефремов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Михаил Ефремов готовится к новому браку с Дарьей Белоусовой

Освободившись, Михаил Ефремов не только снова активно занимается актерской деятельностью, но и устраивает личную жизнь: артист готов к заключению нового брака.

Актеры Дарья Белоусова, Михаил Ефремов и Виктория Романенко в спектакле «Амстердам» на сцене театра «Современник». Москва, 13 января 2017 года. Куров Александр./ТАСС 

«Рядом с Мишей верная подруга, которая мне нравится, пожалуй, больше всех его предыдущих подруг. Даша очень хорошо воспитана, а самое важное — она очень любит Мишу. Она его ждала. Даша — правильный выбор!», — рассказала сестра актера Анастасия.

Загадочная Даша — Дарья Белоусова — верная муза и коллега Ефремова, которая не отвернулась от него в самый тяжелый период, даже в колонии. Они вместе играли в «Современнике», но роман стали обсуждать только после смертельного ДТП по вине пьяного Ефремова несколько лет назад. 43-летняя актриса ждала Михаила из мест лишения свободы. По данным ряда СМИ, однажды пара провела вместе трое суток во время длительного свидания в колонии.

«Даша — это именно тот человек, который ему нужен. Она правильно его любит», — рассказала сестра Ефремова НТВ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему актер Иван Охлобыстин не общается с давним другом Ефремовым. При этом звезда «Интернов» утверждает, что все еще считает его близким для себя человеком.

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