Все в тумане: в Тюмени и Якутске самолеты не могут приземлиться из-за плохой видимости

Рейсы перенаправляют в другие города.

Несколько рейсов на прилет задерживаются в Тюмени. Город окутал густой туман. По словам встречающих, самолеты кружат в небе и не могут приземлиться из-за очень плохой видимости.

Похожая обстановка в Якутске. Борт из Новосибирска пришлось перенаправить в Магадан.

Также задерживаются рейсы в Москву, Иркутск и на Чукотку. Есть корректировки и по вылетам в населенные пункты Республики.

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