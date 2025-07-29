Все в тумане: в Тюмени и Якутске самолеты не могут приземлиться из-за плохой видимости
В Тюмени и Якутске самолеты не могут приземлиться из-за плохой видимости
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Рейсы перенаправляют в другие города.
Несколько рейсов на прилет задерживаются в Тюмени. Город окутал густой туман. По словам встречающих, самолеты кружат в небе и не могут приземлиться из-за очень плохой видимости.
Похожая обстановка в Якутске. Борт из Новосибирска пришлось перенаправить в Магадан.
Также задерживаются рейсы в Москву, Иркутск и на Чукотку. Есть корректировки и по вылетам в населенные пункты Республики.
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