Все в тумане: в Тюмени и Якутске самолеты не могут приземлиться из-за плохой видимости

Эфирная новость 27 0

В Тюмени и Якутске самолеты не могут приземлиться из-за плохой видимости

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рейсы перенаправляют в другие города.

Несколько рейсов на прилет задерживаются в Тюмени. Город окутал густой туман. По словам встречающих, самолеты кружат в небе и не могут приземлиться из-за очень плохой видимости.

Похожая обстановка в Якутске. Борт из Новосибирска пришлось перенаправить в Магадан.

Также задерживаются рейсы в Москву, Иркутск и на Чукотку. Есть корректировки и по вылетам в населенные пункты Республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.58
0.03 93.21
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
Состав грузового поезда загорелся при падении обломков БПЛА в Ростовской области
6:15
Сердце — не вечный двигатель: врач-кардиолог рассказал, как не перегрузиться
6:00
Российский вертолет Ка-52м уничтожил технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
Против призрачных доноров: звезды на красной дорожке премьеры сериала «Хирург»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
5:40
Все в тумане: в Тюмени и Якутске самолеты не могут приземлиться из-за плохой видимости

Сейчас читают

ЕС наобещал Трампу с три короба: столько нефти и газа возможно только по суперценам
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Москве прошла акция в память о погибших детях в Донбассе
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс