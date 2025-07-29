«Одна не будет точно»: Шаляпин высказался о возможном разводе Ани Лорак

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 63 0

Прохор Шаляпин: в случае развода Ани Лорак не останется одна

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица совсем недавно вышла замуж за испанского тренера по йоге. И уже ходят слухи, что в молодой семье не все так гладко.

Певице Ани Лорак возможный развод не сломает жизнь. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил ее коллега Прохор Шаляпин на презентации косметики от Виктории Бони.

«Если разойдутся, то она (Ани Лорак. — Прим. ред.) — девушка с приданым, обеспеченная, красивая. Одна не будет точно», — заверил Шаляпин.

Исполнитель пожелал певице счастья. Он уточнил, что они не очень близко общаются и артист не в курсе подробностей личной жизни Лорак. Поэтому Прохор не смог подтвердить или опровергнуть слухи о серьезном разладе в семье коллеги.

Сейчас Ани Лорак замужем за испанским тренером по йоге Исааком Виджраку. Артистка и ее возлюбленный познакомились на Ибице, где знаменитость проводила свой отпуск.

После того как у них в 2023 году завязались отношения, испанец переехал в Россию. В марте 2025 года пара связала себя узами брака. Однако сейчас в СМИ появилась информация о разладе в отношениях звезды с испанцем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ани Лорак общается с сыном своего мужа-испанца.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.58
0.03 93.21
-0.14
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

10:04
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака
9:53
Собянин: участие москвичей в жизни города — ключ ко всем позитивным изменениям
9:44
Прохор Шаляпин высказался о нападках Вероники Степановой: «Я вообще в шоке!»
9:33
Камера поцелуев поймала Месси с его женой на концерте Coldplay
9:22
Киркоров сгорает на сцене, а он отдыхает: как Прохор Шаляпин стал кумиром зумеров
9:17
Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушившегося дома в Астрахани

Сейчас читают

ЕС наобещал Трампу с три короба: столько нефти и газа возможно только по суперценам
Боня о тяжелом прошлом: «Я голодная была, даже на пельмени не было денег»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс