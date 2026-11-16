Прошлое звучит громче: равнодушие фанатов к новым песням задело Григория Лепса

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 42 0

Певец не хочет забывать прежние хиты, но не намерен зацикливаться только на них.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лепс заявил, что публика помнит только старые песни, а новые почти не замечает

Народный артист России Григорий Лепс переживает из-за отсутствия внимания к его новым песням со стороны поклонников. Своей тревогой по поводу репертуара он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Ээхх, разгуляй!».

Певец отметил, что не хочет забывать прежние труды, но при этом важно не останавливаться на том, что было раньше, и продолжать развивать карьеру. Однако артиста беспокоит, что публика тянется к старым хитам и вовсе не замечает новых.

«Неприемлемо то, что люди вспоминают то, что ты сделал 30 лет назад, и совсем не обращают внимания, что ты делаешь сейчас или вообще не обращают внимания. Это в некоторой степени меня лично беспокоит», — признался Лепс.

Исполнитель подчеркнул, что для этого он активно работает над своим репертуаром и делает все, чтобы новые произведения звучали на самом высоком уровне.

В репертуаре Лепса много песене, которые знают и любят уже много лет. Один из главных его хитов и настоящий символ караоке — «Рюмка водки на столе». Композиция, которую исполнитель купил за 300 долларов, принесла ему всеобщую известность.

Кроме того, у него также были яркие дуэты со Стасом Пьехой, Ириной Аллегровой и Александром Розенбаумом. В 2026 году у Лепса спел трек «Шутка вместе с популярным исполнителем Акмалем Ходжаниязовым, известным под псевдонимом Akmal'.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
«Не знал нюансов»: мужчина попытался скрыться от ДПС на электросамокате в Зеленограде
8:16
Прошлое звучит громче: равнодушие фанатов к новым песням задело Григория Лепса
8:10
Звонок на тот свет Шатунову: чьи голоса слышат фанаты возле могил звезд
8:09
«Не могу вдохнуть полной грудью»: на какие болезни указывает этот симптом
8:08
Вы сами «выращиваете» косточку на стопе: какая обувь портит ноги
7:55
Помощь нужна и жертвам, и свидетелям: как спасти ребенка от буллинга в школе

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
Без БАДов и бургеров: Газманов раскрыл секрет крепкого здоровья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео