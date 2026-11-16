Прошлое звучит громче: равнодушие фанатов к новым песням задело Григория Лепса

Лепс заявил, что публика помнит только старые песни, а новые почти не замечает

Народный артист России Григорий Лепс переживает из-за отсутствия внимания к его новым песням со стороны поклонников. Своей тревогой по поводу репертуара он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Ээхх, разгуляй!».

Певец отметил, что не хочет забывать прежние труды, но при этом важно не останавливаться на том, что было раньше, и продолжать развивать карьеру. Однако артиста беспокоит, что публика тянется к старым хитам и вовсе не замечает новых.

«Неприемлемо то, что люди вспоминают то, что ты сделал 30 лет назад, и совсем не обращают внимания, что ты делаешь сейчас или вообще не обращают внимания. Это в некоторой степени меня лично беспокоит», — признался Лепс.

Исполнитель подчеркнул, что для этого он активно работает над своим репертуаром и делает все, чтобы новые произведения звучали на самом высоком уровне.

В репертуаре Лепса много песене, которые знают и любят уже много лет. Один из главных его хитов и настоящий символ караоке — «Рюмка водки на столе». Композиция, которую исполнитель купил за 300 долларов, принесла ему всеобщую известность.

Кроме того, у него также были яркие дуэты со Стасом Пьехой, Ириной Аллегровой и Александром Розенбаумом. В 2026 году у Лепса спел трек «Шутка вместе с популярным исполнителем Акмалем Ходжаниязовым, известным под псевдонимом Akmal'.

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