Собянин: участие москвичей в жизни города — ключ ко всем позитивным изменениям

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 11 0

В этом году интерес к участию в конкурсе «Лица района» среди жителей мегаполиса вырос в пять раз.

Собянин: Участие москвичей в жизни города — ключ ко всем позитивным изменениям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В Москве продолжается прием заявок на конкурс общественных инициатив «Лица района», направленный на развитие городского сообщества и вовлечение горожан в решение актуальных задач мегаполиса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, активное участие жителей стало основой для многих позитивных изменений в городе.

Конкурс проводится с 2020 года, и за это время в нем приняли участие более 4,5 тысячи человек. Свыше 250 проектов получили поддержку и были реализованы на городском уровне. В этом году интерес к конкурсу значительно вырос — уже подано более 500 заявок, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заявки принимаются онлайн до 30 сентября по шести направлениям: здравоохранение, образование, культура, патриотическое воспитание, семейные ценности, спорт и экология. Участники могут выбрать одну из трех номинаций: «Мой проект», «Моя идея проекта» и новая категория «Лица 2.0: хранители традиций».

Проекты проходят дистанционный отбор, затем представляются экспертному сообществу, после чего участники получают доступ к образовательной программе и нетворкингу. Победители становятся частью сообщества «Лица» и получают помощь в реализации инициатив, а также участвуют в городских фестивалях и мероприятиях.

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