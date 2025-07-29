Утяшева мечтает о третьем ребенке: «Верю в свой организм»

Телеведущая призналась, что долго восстанавливалась после вторых родов, но сейчас серьезно настроена на пополнение в семье.

Телеведущая Ляйсан Утяшева и ее супруг, комик Павел Воля, мечтают о третьем ребенке. В этом знаменитость призналась в интервью Лауре Джугелии.

«Все в семье крутится вокруг детей. У тебя трое — я тоже хочу троих», — поделилась Утяшева.

По словам Ляйсан, они всегда хотели троих детей, но планы приходилось откладывать по состоянию здоровья.

«У меня со здоровьем было не очень хорошо. После вторых родов было слишком много нюансов, в том числе железодефицит, который я поднимала три-четыре года. Кроме этого, был целый букет проблем», — призналась она.

По словам Утяшевой, беременность в те годы была возможна, но далась бы слишком дорогой ценой — рисковать она не стала.

Телеведущая добавила, что постепенно восстановилась и теперь всерьез работает над тем, чтобы снова стать мамой. Однако признает: совмещать карьеру с рекомендациями врачей оказалось непросто. Тем не менее она не теряет надежды и подчеркивает, что верит в свое тело и в то, что все случится в свое время.

Говоря о возможности прибегнуть к ЭКО или суррогатному материнству, Утяшева подчеркнула, что пока рассматривает только естественный путь.

«Если я совсем отчаюсь и вообще будет никак — я подумаю об этом. Но я очень верю в свой организм», — отметила она.

Интересно, что сама Ляйсан уверена: старшая дочь София уже готова стать «няней» для младшего.

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