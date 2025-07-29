«Я никогда не побирался»: Прохор Шаляпин отверг звание главного альфонса страны

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 34 0

Певец Прохор Шаляпин не считает себя альфонсом: Я всегда зарабатывал деньги

Фото, видео: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC; 5-tv.ru

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Артист не переживает из-за домыслов посторонних и считает выбор образа жизни личным делом каждого.

На презентации бьюти-бренда Виктории Бони, своей подруги, певец Прохор Шаляпин объяснил журналистам, что не переживает из-за ярлыков, навешанных на него обществом. Более того, вопрос, кто кого содержит, он считает неуместным в принципе. Каждый человек, уверен артист, вправе выбрать удобную для себя модель отношений, главное — чтобы его партнера это тоже устраивало.

Правильно ли, что женщина содержит своего мужчину? А справедливо в XXI веке, что женщина остается только хранительницей очага? Эти вопросы нередко вызывают споры, и в них довольно часто фигурирует пример Прохора Шаляпина — амбассадора лени, отдыха за счет состоятельных подруг и заботы о собственном благополучии вместо бескорыстной самоотдачи. Певец — главный альфонс страны или просто человек, которому неведомы клише о гендерных ролях?

«Есть браки, даже официальные, когда один работает, другая не работает, и наоборот бывает. Это можно тоже называть как хочешь, но людям нравится так жить, и это личное дело. Официально оформили отношения, неофициально живут, кто-то зарабатывает, кто-то поменьше зарабатывает. Меня вот обвиняют в альфонстве, но я всегда зарабатывал деньги, друзья, у меня всегда было на еду, на одежду, на жилье. Я никогда не побирался, ничего ни у кого не просил», — заявил Шаляпин.

По мнению музыканта, вопрос финансов в отношениях — мера условная. Он и сам не только принимает подарки, но и трудится, чтобы ни от кого не зависеть. 41-летний певец с сожалением признает, что ему приходится и на гастроли ездить, и в рекламных проектах участвовать, чтобы обеспечивать привычный образ жизни. Благо, есть возможность делать это нечасто, а в остальное время просто жить в удовольствие.

«Я сейчас могу себе позволить не ездить за небольшие деньги. Ну, реклама, она сегодня есть, завтра нет, но мне много и не надо», — заключил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Прохора Шаляпина о тратах и накоплениях. Почему певец не любит откладывать деньги и как он относится к тем, кто умеет экономить?

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