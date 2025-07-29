Из-за взрыва газового баллона в волгоградской колонии пострадали заключенные

Четверо заключенных пострадали в результате взрыва газового баллона. Происшествие произошло в исправительной колонии в Волгоградской области. Об этом сообщили представители Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону в Telegram-канале.

«По предварительным данным отбывающие наказание лица пострадали в процессе трудовой деятельности. Во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошел хлопок газового баллона с последующим воспламенением», — говорится в сообщении.

Хлопок газа случился в помещении для хранения строительных материалов. Пострадавших заключенных госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

На данный момент организована проверка по статье о нарушениях требований охраны труда, которые повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Органы следствия проводят процедуры для выяснения обстоятельств и деталей произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Магаданской области умер 13-летний подросток. Он надышался газом из баллона. Дыхание газа было развлечением погибшего и его друзей.

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