«Аэрофлот» вернулся к полетам по расписанию после сбоя в информсистеме

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Ранее было отменено свыше 50 рейсов.

Аэрофлот вернулся к полетам по расписанию после сбоя системы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Регулярность рейсов авиакомпании «Аэрофлот» восстановлена. Расписание полетов пришло в норму после неполадок в информационной системе перевозчика. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале

«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию — 216 парных рейсов из 233. До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов „Аэрофлота“ стабилизировалась. .<…> Все рейсы выполняются с безусловным приоритетом безопасности полетов», — говорится в публикации.

Ранее 28 июня произошел масштабный сбой в программе перевозчика. Из-за чего было отменено свыше 50 рейсов. «Аэрофлот» осуществил около 80% запланированных полетов. Перелетов в регионы это не коснулось. От этого пострадали только столичные рейсы.

В авиакомпании подчеркнули, что онлайн-регистрация открывается за 24 часа до вылета, а регистрация в аэропорту проходит в штатном режиме. Также уточняется, что сайт работает стабильно, сбоев в системе бронирования не зафиксировано.

По словам представителей перевозчика, сейчас в аэропорту Шереметьево ситуация спокойная.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тюмени и Якутске самолеты не могут приземлиться из-за плохой видимости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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