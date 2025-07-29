На разрушение зубной эмали влияет множество факторов.

Передача кариеса возможна через поцелуй, а также при использовании общих столовых приборов. Об этом изданию Lenta.ru сообщил основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день» Залим Кудаев.

Эксперт объяснил, что бактерии, вызывающие разрушение зубной эмали, могут переходить от одного человека к другому через слюну. Такое может случиться у партнеров, которые только начали встречаться. Если же пара живет вместе длительное время, то подобное, скорее всего, не произойдет.

Залим Кудаев добавил, что от взрослого «подхватить» кариес через слюну может даже ребенок до трех лет, так как у малышей в этом возрасте еще нет сформированной иммунной системы. Поэтому в детстве самый вероятный источник заражения — очень нежная мама.

«Исследование, опубликованное в журнале Caries Research, подтвердило, что бактерии, вызывающие кариес, могут передаваться между партнерами через поцелуи», — отметил Залим Кудаев.

При этом эксперт напомнил, что появление и дальнейшее распространение кариеса зависит от многих факторов. Среди них — гигиена и питание.

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