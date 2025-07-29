Один поцелуй — и кариес? Как бактерии переезжают от человека к человеку

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

Lenta.ru: кариес может передаваться через поцелуй

Лишь объятия: эксперт предупредил о риске передачи кариеса через поцелуй

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На разрушение зубной эмали влияет множество факторов.

Передача кариеса возможна через поцелуй, а также при использовании общих столовых приборов. Об этом изданию Lenta.ru сообщил основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день» Залим Кудаев.

Эксперт объяснил, что бактерии, вызывающие разрушение зубной эмали, могут переходить от одного человека к другому через слюну. Такое может случиться у партнеров, которые только начали встречаться. Если же пара живет вместе длительное время, то подобное, скорее всего, не произойдет.

Залим Кудаев добавил, что от взрослого «подхватить» кариес через слюну может даже ребенок до трех лет, так как у малышей в этом возрасте еще нет сформированной иммунной системы. Поэтому в детстве самый вероятный источник заражения — очень нежная мама.

«Исследование, опубликованное в журнале Caries Research, подтвердило, что бактерии, вызывающие кариес, могут передаваться между партнерами через поцелуи», — отметил Залим Кудаев.

При этом эксперт напомнил, что появление и дальнейшее распространение кариеса зависит от многих факторов. Среди них — гигиена и питание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему овощи нельзя есть прямо с грядки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.58
0.03 93.21
-0.14
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

14:37
Ловушка быстрого похудения: чем опасны экспресс-диеты
14:23
Уничтоженный в Минске БПЛА был снабжен тротилом и металлическими шариками
14:09
ЕС приостановил помощь Украине из-за давления на антикоррупционные органы
14:04
Зеленский разрешил служить по контракту в ВСУ украинцам старше 60 лет
13:56
Брухунова похвасталась новой стрижкой: «Ощущение, что похудела»
13:53
Песков: Кремль принял к сведению заявление Трампа по Украине

Сейчас читают

«Одна не будет точно»: Шаляпин высказался о возможном разводе Ани Лорак
«Я никогда не побирался»: Прохор Шаляпин отверг звание главного альфонса страны
Боня о тяжелом прошлом: «Я голодная была, даже на пельмени не было денег»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс