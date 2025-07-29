«Сатанинский* рынок»: Алексей Гаврилов про торговлю внутренними органами

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 38 0

Актер Гаврилов: технологии искусственного выращивания органов уже существуют

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Этот бесчеловечный бизнес является первопричиной многих войн, считает актер.

Необходимо развивать рынок с искусственно выращенными внутренними органами. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил актер и предприниматель Алексей Гаврилов на премьере сериала «Хирург».

«Сейчас, насколько я знаю, уже существуют биотехнологии, связанные с высокотехом, где искусственно уже выращивают органы в нормальных, гуманных целях. Я вот за легальный, нормальный, устойчивый белый рынок искусственно выращенных органов, которые действительно могут спасти кому-то жизнь», — подчеркнул Гаврилов.

Он отметил, что, к сожалению, сегодня очень развита нелегальная торговля органами. И именно возможность развивать черный рынок является одной из причин непрекращающихся войн. Вооруженные конфликты — это один из источников незаконно добытого биоматериала для пересадок, уверен актер.

«Любой черный рынок, тем более с органами — это наичернейший сатанинский* рынок. Нужно его прекращать всячески. Но он очень сильно распространен», — подчеркнул артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Алексей Гаврилов не набивается в друзья режиссерам.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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