Путь к независимости: почему Алексей Гаврилов не набивается в друзья режиссерам

Звезда сериала «Универ» не готов унижаться ради очередной роли, а на случай временной безработицы у него всегда есть страховка.

Алексей Гаврилов — актер, продюсер и успешный предприниматель. В разных сферах деятельности он трудится неслучайно и не благодаря чьей-то протекции. Такой план он разработал еще во время учебы во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Просто потому, что сразу понимал — делать основную ставку на будущую популярность как минимум наивно. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Аутсорс».

Как отметил Гаврилов, для многих артистов критически важно поддерживать узнаваемость, медийная казнь для них равносильна физической. Некоторые не могут жить без внимания и готовы на все ради очередного упоминания в прессе, они не видят разницы между славой и черным пиаром. Именно из-за таких людей Гаврилов осторожен в выборе компании, а в актерской среде старается держаться обособленно.

«Я напрямую не завишу от того, утвердит ли меня канал, режиссер, площадка… Ну правда. Я понимал все издержки профессии. Что тебя могут снимать, не снимать, у тебя могут быть роли, и в этот момент будут деньги, или ты не востребован, и нету денег. У меня разные были ситуации в жизни и у коллег. И я для себя избрал изначально, когда ВГИК заканчивал, путь, что я буду заниматься еще бизнесом параллельно всегда», — поделился он.

По словам артиста, к финансовой свободе он стремился, чтобы не приходилось искать покровительства крупных персон киноиндустрии. Ему не нужно изображать симпатию или набиваться в друзья режиссерам, медиаменеджерам, шоураннерам. Гаврилов меньше всего хочет чувствовать себя обязанным кому-то за успех или плясать под чужую дудку и выполнять приказы ради изменчивой популярности.

«У меня нет этого в характере просто, я никогда не позволю, чтобы надо мной был начальник, и указывал мне — говори вот так, делай вот так, ходи вот так, здесь улыбайся, здесь не улыбайся… Я с уважением отношусь ко всем профессионалам рынка, безусловно, но себя ставить в такую зависимость с нарушением каких-то красных линий или человеческих качеств я точно не буду», — заключил актер.

Алексей Гаврилов сыграл более 30 ролей в кино и продолжает сниматься, широкому зрителю он наиболее известен по сериалу «Универ». Во ВГИКе учился в мастерской народного артиста СССР Алексея Баталова, окончил вуз в 2007 году. В 2010-м открыл свое первое рекламное агентство, среди его клиентов числились бренды Puma, BAON, Mercedes, Samsung и другие. Работал редактором журнала, телеведущим, в сфере маркетинговых стратегий и драгоценных и редкоземельных металлов, IT-услуг. Он также был кандидатом в депутаты Московской городской думы на выборах 2024 года.

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