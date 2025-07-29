Ловушка быстрого похудения: чем опасны экспресс-диеты

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 12 0

Врач Абдулхаков: экспресс-диеты вредят здоровью

Экспресс-диеты: кратковременный эффект и скрытые угрозы для здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Врач-гастроэнтеролог предупреждает о рисках быстрого похудения.

С наступлением лета многие россияне стремятся быстро избавиться от лишних килограммов, прибегая к экспресс-диетам.

Однако, как предупреждает врач-гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков в беседе с изданием Газета.ру, такие методы не только не дают устойчивого результата, но и наносят серьезный вред организму, особенно пищеварительной системе. Экспресс-диеты создают лишь иллюзию контроля над весом, резюмирует специалист.

Суть опасности заключается в резком ограничении калорий и исключении целых групп продуктов. Врач поясняет, что быстрая потеря веса часто связана не с жиром, а с потерей воды и мышечной массы. Такой стресс для организма нарушает работу желудочно-кишечного тракта и приводит к сбою обмена веществ.

Абдулхаков отмечает, что организм воспринимает экстремальные ограничения как угрозу, что запускает механизм экономии энергии и замедляет метаболизм. В результате после окончания диеты вес часто возвращается с запасом. Кроме того, быстрые диеты вызывают гормональные нарушения, упадок сил и ухудшение состава микрофлоры кишечника.

Врач подчеркивает важность постепенного снижения веса — не более 0,5–1 кг в неделю. Резкое похудение, сопровождающееся быстрым набором веса, усиливает риск развития серьезных заболеваний, среди которых особенно опасна гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

ГЭРБ характеризуется забросом желудочного содержимого в пищевод, что приводит к воспалению и раздражению слизистой оболочки, вызывая неприятные симптомы и ухудшая качество жизни. Поэтому медленный и сбалансированный подход к снижению веса остается оптимальным для сохранения здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему вредные привычки «вырастают» из детства.

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