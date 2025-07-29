Экс-главком ВСУ Валерий Залужный принял участие в гламурной фотоссесии Vogue

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 72 0

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал колонку для журнала Vogue

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный принял участие в гламурной фотоссесии

Фото: SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

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Кроме того, он написал колонку для журнала.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который сегодня является послом Украины в Великобритании написал колонку для журнала Vogue, а также попробовал себя в роли модели.

Его статья была опубликована в киевской версии популярного издания. В ней экс-главком ВСУ не только рассказал о своем детстве, но и похвастался боевым опытом. Более того, Залужный поделился тем, какие выводы якобы сделала Незалежная в продолжающимся конфликте с Россией. Правда, глубоких размышлений посла Украины в Великобритании хватило ненамного — всего на пару страниц.

Также для своей колонки он поучаствовал в гламурной фотосессии, попробовав себя в роли модели. На кадрах — Залужный запечатлен в дорогом черном костюме и белой рубашке. Он принимает вальяжные позы и задумчиво закатывает глаза.

Напомним, Валерий Залужный покинул пост главнокомандующего ВСУ зимой прошлого года. На его место пришел Александр Сырский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский разрешил служить по контракту в ВСУ украинцам старше 60 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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