Подросток погиб из-за взрыва гранаты времен ВОВ в Волгограде
Ему было 14 лет.
Фото: Telegram/Прокуратура Волгоградской области/volgoproc_pravo
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Из-за детонации гранаты времен Великой Отечественной войны прогремел взрыв в одном из жилых домов Волгограда. В результате погиб 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области в своем Telegram-канале.
«Согласно имеющимся данным, сегодня около 13.00 в квартире предположительно произошла детонация найденного подростком боеприпаса времен Великой Отечественной войны, в результате мальчик погиб на месте», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла в доме на улице Морской в Красноармейском районе города. На месте происшествия работают следственные органы, выясняются детали и обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, откуда взялся боеприпас.
Прокуратура региона взяла на контроль расследование. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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