Подросток погиб из-за взрыва гранаты времен ВОВ в Волгограде

Из-за детонации гранаты времен Великой Отечественной войны прогремел взрыв в одном из жилых домов Волгограда. В результате погиб 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области в своем Telegram-канале.

«Согласно имеющимся данным, сегодня около 13.00 в квартире предположительно произошла детонация найденного подростком боеприпаса времен Великой Отечественной войны, в результате мальчик погиб на месте», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в доме на улице Морской в Красноармейском районе города. На месте происшествия работают следственные органы, выясняются детали и обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, откуда взялся боеприпас.

Прокуратура региона взяла на контроль расследование. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два сапера погибли при разминировании беспилотника ВСУ в Ростовской области. Регион в ночь на 29 июля активно подвергался атакам украинских боевиков.

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