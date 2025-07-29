Спасатели разбирают завалы на месте обрушения офисного здания в Екатеринбурге

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На месте работают кинологи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Вотчел; 5-tv.ru

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В Екатеринбурге в эти минуты спасатели разбирают завалы на месте обрушения офисного здания. Кинологи ищут людей, которые могут находиться под обломками. Обвалилась целая секция — с первого по третий этажи. В этот момент в помещениях были люди. Спасатели эвакуировали более 20 человек. Некоторые успели выбежать сами — за несколько секунд до того, как перекрытия сложились. Перед этим послышался треск. Пока нет информации о двух сотрудниках, они не выходят на связь. На месте происшествия работает наш корреспондент Екатерина Шилова.

«Известно, что в здании на третьем этаже пару дней назад загружали тяжелое оборудование, порядка трех тонн веса. Предположительно, это и стало причиной ЧП», — сообщила журналист.

По данным местных СМИ, накануне агентство недвижимости выставило объявление о продаже офисных помещений в здании, их оценили в семь с половиной миллионов рублей. В описании предупредили, что крыша течет, требуется ремонт. После обрушения районная прокуратура начала проверку — выясняют, кто отвечает за обслуживание здания.

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