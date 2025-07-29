«За все легавым отомщу»: людей с какими татуировками лучше опасаться

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Криминалист Игнатов рассказал о значении криминальных татуировок

«За все легавым отомщу»: людей с какими татуировками лучше опасаться

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Иногда за обычными, на первый взгляд, рисунками на теле скрывается нечто страшное.

Некоторые с виду безобидные рисунки на теле могут выдать принадлежность человека к миру преступности. Об этом в беседе с Life.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

Например, надпись «КОТ» в виде татуировки может означать «коренной обитатель тюрьмы».

«Слово «ЗЛО» означает «за все легавым отомщу». А слон с ножом под ним может означать «смерть легавому от ножа», — говорит Игнатов.

Однако, пожалуй, наиболее распространенными тюремными тату являются восьмиконечная звезда на плечах, кольца на пальцах, а также розы с колючей проволокой и соборы из куполов на спине.

Кроме того, довольно часто можно встретить профили женщин, оружие и игральные карты.

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