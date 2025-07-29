Матвиенко провела двухстороннюю встречу с делегацией КНДР

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

В июне прошлого года во время переговоров российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отношения КНДР и России за последние годы вышли на новый уровень. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе двухсторонней встречи с представителями КНДР в Женеве.

На ней госдеятель переговорила с главой Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхолем.

«Нам особенно приятно встречаться с нашими друзьями, с КНДР, потому что нас связывают десятилетия прочной дружбы, тесное добрососедство», — сердечно поприветствовала она корейских коллег.

В июне прошлого года во время встречи российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Помимо Матвиенко на встрече присутствовали председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Матвиенко пригласила иностранных коллег посетить «Аллею ангелов» в ДНР. Мемориал посвящен убитым детям боевиками киевского режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
82.22
2.64 95.00
1.79
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

20:55
«Трамп съел Урсулу на завтрак»: Орбан возмущен «соглашением» между ЕС и США
20:37
И солнце, и бабушки: Боня пригласила Шаляпина в Монако
20:19
Годовалый ребенок разгрыз надвое 70-сантиметровую кобру в Индии
20:01
Кэти Перри и Джастин Трюдо замечены за ужином в ресторане Монреаля
19:43
Сеть аптек «Столички» подтвердила хакерскую атаку на свою систему в Москве
19:25
Матвиенко провела двухстороннюю встречу с делегацией КНДР

Сейчас читают

Брухунова похвасталась новой стрижкой: «Ощущение, что похудела»
«Одна не будет точно»: Шаляпин высказался о возможном разводе Ани Лорак
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс