Трамп дал 10 дней на прекращение огня в ходе российско-украинского конфликта

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 57 0

Трамп требует прекратить боевые действия на Украине в течение 10 дней

Трамп дал 10 дней на прекращение огня в ходе российско-украинского конфликта

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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В противном случае американский президент грозится введением импортных пошлин.

Президент США Дональд Трамп объявил, что сокращает отведенный им срок для достижения мирных договоренностей по Украине до десяти дней. Если за это время не удастся добиться прекращения огня, США готовы ввести жесткие импортные пошлины.

Ранее он предложил отвести на переговоры 50 дней, но теперь, по словам Трампа, «время вышло».

Президент США подчеркнул, что его не волнует реакция сырьевых рынков на введение пошлин — даже если это приведет к скачкам цен или сбоям в поставках. В случае необходимости, США увеличат добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой энергетический рынок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия заинтересована в нормализации отношений с США. Официальная реакция России на ультимативную риторику Трампа в целом сдержанная. В Кремле напомнили, что любые международные инициативы по урегулированию должны учитывать реальное положение дел на местах и быть предметом переговоров, а не одностороннего давления.

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