Песков: Кремль принял к сведению заявление Трампа по Украине

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Россия заинтересована в нормализации отношений с США.

Песков: Кремль принял к сведению заявление Трампа по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Кремле приняли к сведению высказывания президента США Дональда Трампа о намерении сократить сроки урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее», — поделился он.

Речь идет о заявлении американского лидера, сделанном 28 июля, в котором он сообщил о сокращении отведенного Россией срока для заключения соглашения по Украине с 50 до 10–12 дней. Он также пригрозил ввести 100% пошлины на российские товары и применить вторичные санкции против стран, продолжающих покупать нефть у РФ, если урегулирование конфликта не будет достигнуто в указанный срок.

Комментируя позицию Москвы, Песков отметил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с США и рассчитывает на более активный диалог. Однако, как подчеркнул представитель Кремля, для этого необходимы шаги с обеих сторон.

Официальная реакция России на ультимативную риторику Трампа в целом сдержанная. В Кремле напомнили, что любые международные инициативы по урегулированию должны учитывать реальное положение дел на местах и быть предметом переговоров, а не одностороннего давления.

Российское правительство неоднократно подчеркивало, что готово рассматривать любые предложения по мирному урегулированию, если они учитывают интересы всех сторон и основаны на уважении к реальности.

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Песков: Кремль принял к сведению заявление Трампа по Украине

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