Пушки «Гиацинт-Б» уничтожили склад оружия боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Опубликованы кадры атаки расчета буксируемых пушек «Гиацинт-Б»

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени.

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и живую силу боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты целей от операторов БПЛА «Орлан-10», артиллеристы оперативно развернули орудия и приступили к выполнению боевой задачи. Коротким, но мощным огнем из пушек, применяя осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, они поразили все выявленные цели в лесополосе.

После выполнения задачи боевые расчеты быстро замаскировали орудия и переместились в укрытия.

Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить противника минимальным количеством выстрелов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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