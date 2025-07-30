Сегодня стало известно, что финансирование Украины практически полностью приостановила Европа. На улицах Киева уже почти неделю идут протесты. Но если Владимира Зеленского выгонят из офиса президента, что изменится на фронте и в отношениях с Москвой? Рассказывает обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

«Прокол героического образа», «терпение на исходе» и, наконец, «Зеленский пал со своего демократического пьедестала». Когда западная пресса так патетически хоронит своего вчерашнего любимца, значит, и вправду запахло жареным. А когда украинская добивает такими инсайдами, дело совсем труба.

«24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине. Эту информацию „Экономической правде“ подтвердили четыре независимых источника в правительстве, дипломатических кругах и парламенте», — говорится в публикации украинского издания «Экономическая правда».

«Независимые источники», вероятно, переживают за свои зависимые кошельки. Государство-банкрот Украина существует исключительно за чужой счет. Только по официальным данным, за последние три года Киев получил около 140 миллиардов долларов невоенного финансирования, больше 50 из них — от Евросоюза. Теперь все транши остановлены, включая кредиты под залог замороженных российских активов. Но дело не в геноциде жителей Донбасса, не в терактах на территории России и даже не в принудительной мобилизации украинских мужчин. Просто Зеленский покусился на святое — любимые Западом антикоррупционные агентства НАБУ и САП.

«Мы оказались в центре перекрестного огня всех групп с корыстными интересами. Голосование в парламенте это очень четко продемонстрировало. Все — провластная фракция, бывшая Партия регионов, оппозиция — объединились вокруг идеи разрушить нашу независимость», — заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

Говоря о своей «незалежности», глава НАБУ, конечно, лукавит. Независимым Антикоррупционное бюро было максимум от офиса президента Украины, что их и подвело. На прошлой неделе Зеленский протолкнул через Раду закон, который встраивает НАБУ и САП в его властную вертикаль. Настоящие хозяева агентств — западные кураторы — этот шаг не оценили.

«Мы видим не только то, что Украина — коррумпированная страна, но и то, что НАБУ — антикоррупционная служба — тоже была коррумпирована, потому что она была создана по инициативе США, по указанию Джо Байдена, когда он был вице-президентом», — подчеркнул швейцарский политолог Ги Меттан.

Все решения в антикоррупционных службах принимали западные ставленники. Так под прицелом оказались чиновники из ближайшего окружения Зеленского: бывший вице-премьер Чернышов, «кошелек» президента Миндич, теперь и экс-глава минобороны Умеров. На Западе «внезапно» открыли, что свои нетрудовые доходы он выводил в США.

«Есть несколько компаний, зарегистрированных на имя Умерова или его семьи. Есть финансовая компания, логистическая компания, гуманитарная компания. Много разных. Если взглянуть на их совокупность — это идеальный способ отмывать американские деньги, проходящие через Украину, и возвращать их в США без риска быть пойманным», — пояснил бывший офицер полиции США, журналист Джон Дуган.

«Сейчас нам известно о многочисленных случаях коррупции на Украине, когда средства, поступавшие или переводимые с Запада в качестве помощи, перенаправлялись и оседали в карманах коррумпированных политиков или чиновников», — добавил депутат партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Для Запада работа антикоррупционных служб на Украине была удобным инструментом контроля, способом держать в узде киевский режим. О реальной борьбе со взяточничеством и речи не было. Даже Юлия Тимошенко называет вещи своими именами.

«Вот Международный совещательный совет — это не конституционный орган. Он назначает все антикоррупционные органы, иностранные граждане назначают антикоррупционные органы», — заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Зеленский, конечно, попытался отыграть назад. Уже через два дня Рада, скорее всего, вернет НАБУ и САП их прежние полномочия, но, видимо, слишком поздно. Российская служба внешней разведки сообщает, что представители США и Британии провели встречу с Ермаком, Будановым и Залужным. Обсуждали замену Зеленского, хотя где-то его уже заменили. Модный журнал Vogue опережает тренды: на его разворотах глянцевые портреты Валерия Залужного как намек вчерашнему кумиру.

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