Йеменские хуситы заявили об ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Al Masirah: Йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион

Йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион

Фото: www.globallookpress.com/Gil Cohen Magen

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Атака была проведена с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты.

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2». Соответствующее заявление сделал официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Операция успешно достигла своей цели по милости Аллаха, в результате чего миллионы сионистских поселенцев были вынуждены бежать в убежища и прекратить работу аэропортов», — сказал он журналистам.

Яхья Сариа подчеркнул, что операции в поддержку палестинского народа будут продолжаться. По его словам, Йемен сделает все, чтобы «выполнить свой долг». При этом хуситы еще 27 июля пообещали наносить удары по всем судам компаний, сотрудничающих с Израилем.

Они также обратились к иностранным компаниям с требованием прекратить сотрудничество с израильскими портами. Блокада расширяется: предыдущие этапы кампании представляли собой удары по кораблям в Красном море, теперь же можно говорить об очевидном усилении конфликта и повышении угрозы для международного судоходства.

«Обеспечивая военно-морскую блокаду судов, связанных с Израилем, и разрабатывая передовые ракетные и беспилотные технологии, Йемен не только укрепил свой военный потенциал, но и изменил баланс сил в Красном море и за его пределами», — заявил Сариа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что йеменские хуситы атаковали сухогруз Magic Seas в Красном море, который принадлежал Греции и ходил под флагом Либерии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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