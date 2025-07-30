Недавно серьезную травму получил пятилетний ребенок — теперь он может остаться инвалидом.

Серьезной травмой и больничной койкой обернулся для пятилетнего жителя Петербурга поход на детскую площадку. Врачи делают неутешительные прогнозы — ребенок может стать инвалидом. И подобный случай не единичный в Северной столице.

Многие из 18 тысяч детских игровых комплексов в городе требуют срочного ремонта. Но вместо этого их сносят. Почему так происходит и кто несет ответственность за безопасность на площадках — разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Одного взгляда достаточно, чтобы понять — площадка требует срочного ремонта.

«Я не заметила, что там дальше мост сломан, и упала», — рассказывает девочка Анастасия Афонина.

«А что ударила?» — спрашивает корреспондент.

«Бок и локоть», — отвечает ребенок.

Веселые игры на другой детской площадке для пятилетнего Андрея закончились травмой. Итог — сложный перелом бедра.

«У него соскользнула ножка, и он упал боком об эту балку. Здесь никакого ограждения нет для детей», — рассказывает мама мальчика.

Мальчик на реабилитации, но врачи уже говорят, что ребенку грозит инвалидность. Ограждение, которое должно было уберечь от падения — сломано. А ведь эту площадку установили всего два года назад.

Вот так выглядит детская площадка на Рыбацком проспекте. Это не просто износ, а угроза безопасности. Ржавчина, торчащие гвозди, сломанные горки и опасные щели между досками. Здесь деревянных перекладин уже нет, а эта часть конструкции и вовсе обрушилась.

Всего в городе около 18 тысяч детских площадок. Все они должны быть на балансе администрации или управляющих компаний.

«Владелец оборудования должен проводить периодические осмотры, и выявленные в процессе этих осмотров дефекты максимально быстро устранять», — говорит специалист по безопасности оборудования детских игровых и спортивных площадок Сергей Рощупин.

Но вместо должного ремонта некоторые игровые зоны исчезают. Это дешевле.

«Сейчас все хотят современное безопасное резиновое такое покрытие, чтобы были инновационные детские комплексы. Поэтому на сегодняшний день площадок сносится несколько больше, чем ставится», — говорит председатель совета муниципальных образований Санкт-петербурга Всеволод Беликов.

На некоторые площадки муниципальные власти по закону не могут потратить и рубля. В новом районе Петербурга обещали комфорт для жителей любого возраста. Но как только застройщик закончил возводить высотки — потерял интерес к инфраструктуре.

«От этого участка он отказался в пользу города. Теперь получается, что земля городская, но оборудование, которое находится на этой земле, никому не передано на баланс», — говорит жительница поселка Шушары Ольга Краснова.

Оказалось, что опыта передачи таких объектов муниципалитету нет. В итоге, когда обслуживание дворовых комплексов ложится на плечи управляющих компаний, включаются свои правила игры. Чем проще, тем лучше.

«От лошадки пропали края, а может, это была и машинка, мы уже не знаем, но сидение осталось. Вот качайтесь, дети, как хотите», — говорит местный житель Максим Козлов.

А здесь на благоустройство потратили больше ста миллионов рублей. В сумму заложено и гарантийное обслуживание.

«Мы специально с других дворов пришли, чтобы дети побывали на этой площадке. Узнали от других родителей, что здесь такую площадку сделали», — говорит местная жительница Марина Болотова.

Которая отвечает всем нормам безопасности. Причем не только конструктивно. Психологи уверены — такие пространства дают детям простор для фантазии, развивают коммуникативные навыки, моторику и даже интеллект.

«Ему должна быть предоставлена возможность полазать, поползать, забраться на какую-то лесенку, спуститься с горки, да, вот это все важно для развития ребенка», — говорит кандидат психологических наук Татьяна Яничева.

В прошлом году таких современных детских комплексов установили больше 250 в разных районах города. Каждая продумана до мелочей и максимально безопасна. Никаких острых углов и резиновое покрытие, чтобы смягчить удар при падении. Открытым остается вопрос: что делать с теми площадками, где игры скорее на выживание?

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