Администрация Трампа идет на уступки Китаю перед возможной торговой сделкой

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Политика президента США вызвала критику как среди демократов, так и республиканцев.

Администрация Трампа идет на уступки Китаю перед возможной торговой сделкой

Фото: www.globallookpress.com/BjÃ¶rn Trotzki, via www.imago-im

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На фоне подготовки к новой торговой сделке между США и КНР администрация президента Штатов Дональда Трампа демонстрирует шаги навстречу Пекину. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным издания, по просьбе китайской стороны Вашингтон отложил визит министра обороны Тайваня Гу Лисюна, который был запланирован на июнь. Этот шаг, как считают аналитики, должен снизить напряженность в двусторонних отношениях и создать благоприятный фон для возможной встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, администрация Трампа рассматривает ослабление экспортных ограничений на поставку полупроводников с ИИ-технологиями в Китай — несмотря на стратегическую уязвимость, которую такие шаги могут вызвать в сфере национальной безопасности США.

Политика президента вызвала критику как среди демократов, так и республиканцев. Свою обеспокоенность выразили и бывшие высокопоставленные чиновники из первой администрации Трампа, которые считают, что подобные уступки могут ослабить позиции США на переговорах и поставить под угрозу интересы союзников в Азии.

Ранее Трамп не раз ужесточал риторику в отношении Китая, обвиняя Пекин в недобросовестной торговле и угрозе для американской экономики.

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