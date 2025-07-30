ISU сообщил об убытках из-за отстранения российских фигуристов

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Потери Международного союза конькобежцев в 2024 году стали одними из крупнейших за последние годы.

ISU: союз теряет миллионы из-за отсутствия российских фигуристов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Международный союз конькобежцев (ISU) терпит миллионные убытки на фоне продолжающегося отстранения российских фигуристов от участия в международных турнирах. Об этом сообщается в финансовом отчете за 2024 год, опубликованном на сайте организации.

Согласно представленным данным, по итогам 2024 года убытки ISU составили 8,5 миллиона (868 миллионов рублей по курсу на 30.07) швейцарских франков, что на 5,9 миллионов франков (602 миллионов рублей) больше по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной такого результата организация называет отсутствие российских спортсменов, что повлияло как на уровень конкуренции, так и на доходность турниров.

В документе также подчеркивается, что конфликт на Украине продолжает оказывать значительное влияние на ситуацию в международном спорте. По оценке ISU, Россия является одним из ключевых рынков в фигурном катании, и ее изоляция ведет к снижению интереса зрителей и спонсоров.

В декабре 2024 года ISU объявил о возможности допуска российских фигуристов к участию в квалификационных олимпийских соревнованиях в нейтральном статусе. Организация пока не уточняет, когда и на каких условиях российские спортсмены смогут вернуться к полноценному участию в международных турнирах.

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