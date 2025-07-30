Готовьте сани сразу: как ухаживать за малиной после сбора урожая

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Агроном Кружков: обрезать малину нужно сразу после сбора урожая

Собрали ягоды — берите секатор: как ухаживать за малиной после плодоношения

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Агроном поделился профессиональными секретами, которые помогут выращивать крупные и сладкие ягоды каждый сезон.

Сбор урожая малины еще не означает, что можно забыть о кустах до следующего года. Об этом рассказал агроном Сергей Кружков в беседе с URA.RU.

По его словам, именно сразу после сбора ягоды закладывается основа будущего урожая, и правильная обрезка играет основную роль в этом процессе.

«Малина — удивительное растение с двухлетним циклом жизни стеблей. То, что вы сделаете сразу после плодоношения, напрямую отразится на количестве и качестве ягод в следующем году», — сказал он.

По сути, обрезка — это настоящая перезагрузка. Дело в том, что оставшиеся уже давшие плоды побеги продолжают тянуть силы из растения. Если их удалить, то все ресурсы направятся на формирование новых и сильных побегов и закладку плодовых почек.

Для того чтобы обрезать малину, не нужно ждать осени. Лучше приступить к этому сразу после сбора ягод.

«У растения должно быть время восстановиться и подготовиться к зиме», — говорит эксперт.

Сначала стоит начать с санитарной чистки, удалив все больные, поврежденные и слабые побеги. После этого нужно перейти к отплодоносившим двухлетним стеблям — у них темно-коричневая кора и остатки плодовых веточек.

Срезать их надо под корень. Каждый пенек, оставшийся от растения, — это потенциальные ворота для инфекции и вредителей.

После этого следует сформировать продуктивный куст из однолетних побегов, так как загущенная малина даст много ягод.

«На погонный метр ряда достаточно оставить шесть-восемь самых сильных побегов, остальные — под нож», — уточняет Кружков.

Ранее 5-tv.ru писал, как ухаживать за клубникой после сбора ягод. Садовод поделился главными советами. С наступлением лета активируются не только насекомые, но и дачники, собирающие огромное количество урожая каждый месяц. В июне–июле наступает время клубники, и многие задаются вопросом: как же правильно ухаживать за ней после сбора?

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