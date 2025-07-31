Сальмонелла и стафилококк? Чем опасны многие закуски к пиву в жару

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Диетолог Лебедева: при неправильном хранении колбасы может развиться стафилококк

Россиян предупредили об опасности многих закусок к пиву в жару

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Диетолог рассказала о более полезных для здоровья альтернативах.

Жаркая погода провоцирует размножение патогенных бактерий, поэтому обычная закуска к пиву в летний день может стать опасной. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева в беседе с Lenta.ru.

Например, при неправильном хранении в копченостях, а также в колбасе и шашлыке могут быстро развиться сальмонелла и стафилококк.

Если для закуски вы выбрали рыбу, в том числе вяленую, а также креветки и кальмары, то они на жаре могут быстро испортиться, провоцируя отравление.

При этом чипсы, сухарики, орешки при употреблении с алкоголем усиливают нагрузку на почки и печень, а в жаркую погоду могут вызвать обезвоживание.

Важно также не забывать, что в сырах с плесенью и мягких сырах при высокой температуре активно размножаются бактерии.

Стоит быть внимательнее и к майонезным салатами, так как заправка в жару может окислиться буквально за 30-40 минут и превратят эти блюда в источник токсинов.

Диетолог советует выбрать в качестве летней закуски свежие овощи, несоленые орехи, а также запеченные мясные изделия.

«Скоропортящиеся продукты лучше хранить в холоде не дольше одного-двух часов. В жару даже привычные закуски требуют осторожности. Лучше отдавать предпочтение свежим и термически обработанным продуктам, чтобы избежать пищевых отравлений», — заключила Лебедева.

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