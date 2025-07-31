«Не знаю группу крови своих детей»: Евгения Ахременко призналась в халатности

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 15 0

Евгения Ахременко не знает группу крови своих детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Илья Гуров возразил коллеге — по его мнению, о себе и своем организме важно помнить все.

Актриса Евгения Ахременко не знает группу крови своих детей. В этом она призналась корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Хирург».

«Я даже не знаю детей моих группу крови. Надо узнать — это же там написано. Когда рождаются, написано. Я поняла, все не просто так», — сказала она.

Певец Илья Гуров отметил, что самый рациональный вариант — сдать анализ. Это доступно и быстро, но при этом очень важно для здоровья. О себе и особенностях своего организма необходимо знать все, уверен артист.

«Поэтому реклама — сдавайте анализы и чистите кровь», — призвал он.

Ахременко поддержала Гурова и отметила, что при должном отношении к своему здоровью никакие «органы» никогда не понадобятся.

Говоря об «органах», актриса имеет в виду основную идею сериала «Хирург». В центре сюжета — устройство черного рынка органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в тюрьме Евгения Ахременко включила бы духовность.

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