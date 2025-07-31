«Работает повсеместно»: финансист назвал страны, в которых принимают карту «Мир»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Финансист Жайкин: карты «Мир» принимают в Абхазии и Беларуси

финансист рассказал, как в 2025 россиянам платить картой за границей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Внутри страны эта платежная система — надежный инструмент, а вот за границей порой бывает бесполезна.

Карты российской платежной системы «Мир» принимают в 11 странах мира, а UnionPay — в 35, но с существенными ограничениями. Об этом URA.RU рассказал эксперт по туризму Владимир Жайкин.

«Мир» — отечественная платежная система, созданная в качестве ответа на первые санкционные ограничения. Внутри страны это — надежный инструмент, а вот за границей функционируют не везде.

«Абхазия и Беларусь — наиболее дружественные территории, где карта „Мир“ работает повсеместно. В банкоматах и терминалах этих стран проблем обычно не возникает, но в Абхазии стоит учитывать, что безналичный расчет не слишком распространен, особенно в небольших населенных пунктах», — рассказал эксперт.

Азербайджан и Армения — другой разговор. Карты «Мир» там принимают только банкоматы ВТБ и только для снятия наличных.

«В Армении можно снять до 150 тысяч драмов за одну операцию — около 36 тысяч рублей. Этой суммы хватит на пару дней отдыха, но для длительного пребывания придется снимать деньги частями, оплачивая комиссию каждый раз», — добавил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что банки начали блокировать счета россиян на месяцы из-за подозрительных операций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:40
Нет голосам роботов: актеры озвучки против использования ИИ
8:30
«Утопает в зелени»: Никас Сафронов о лучшем месте для отдыха
8:15
Тревожная новость для фанатов зеленого порошка: теперь матча станет дефицитом
8:10
Российские войска освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике
8:05
Силы ПВО России сбили 32 беспилотника боевиков ВСУ в шести регионах страны
8:00
«Выбор каждого»: актер Гаврилов рассказал об отношении к донорству

Сейчас читают

Украина снизила закачку в хранилища после ответного удара по газодобыче
«Я не уволилась»: правда ли, что Алла Довлатова больше не работает на радио
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс