«Утопает в зелени»: Никас Сафронов о лучшем месте для отдыха

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Никас Сафронов: лучшее место для отдыха находится в Ульяновске

Никас Сафронов назвал лучшее место для отдыха и работы в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов

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Вдалеке от городской суеты художник может понаблюдать за дикими животными, вдохнуть свежесть леса и настроиться на работу над новыми шедеврами.

Усадьба в Ульяновске помогает расслабиться художнику Никасу Сафронову, так как местность утопает в зелени и там можно найти единение с природой. Он назвал свой загородный дом лучшим местом для отдыха и работы. Об этом мастер живописи рассказал в беседе с URA.RU.

«Самое лучшее место для отдыха находится в Ульяновске. Там у меня есть большой участок, на котором стоят два моих дома с баней, а также отдельный дом для человека, который ухаживает за усадьбой. Я, как правило, туда приезжаю и отдыхаю летом. Там все утопает в зелени, от которой идет невероятный природный аромат. Рядом — Волга, можно искупаться. Красота!» — поделился Сафронов.

Художник уточнил, что у него на участке тоже есть водоемы, в котором даже обитают бобры. Животные выстраивают свои плотины в небольшом озере на территории усадьбы.

Однако, кроме бобров, Никас Степанович может лицезреть других диких зверей — кабанов и лосей. Но их он не боится. Сафронов запрещает другим людям охотиться и рыбачить в этой местности.

«Везде развесил таблички: „Охота запрещена“. Кстати, у меня там живут пчелы. Каждый год я собираю с них мед и дарю его своим друзьям. Он очень вкусный и, конечно же, без примесей и добавок», — рассказал художник.

Мастер «дрим-вижна» только там чувствует себя абсолютно спокойным, ведь дом находится в удалении от городской суеты. Поэтому Сафронов может не только отдохнуть, но и создать новые шедевры.

«Здесь мне никто не мешает. Я могу хорошо поработать: у меня всегда наготове мольберт с красками. А еще там я могу посмотреть любимые старые фильмы, почитать, в конце концов, историческую мировую классику, сказки. Я, честно говоря, там люблю окунуться в мир исторического искусства», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никаса Сафронова чуть не съели каннибалы.

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