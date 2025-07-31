Если это произойдет, израильские лобби понесут серьезный ущерб.

В США распространяются слухи об отставке главы Пентагона Пита Хегсета. Если они соответствуют действительности, то произраильским лоббистам будет нанесен сильный удар — они крепко связаны с Хегсетом. Об этом пишет издание EADaily.

Хегсет инициировал перенаправление украинских траншей на Ближний Восток. Таким образом он надеялся защитить Израиль. По мнению аналитиков, заменить нынешнего главу Пентагона может главный стратег Минобороны США Элбриджа Колби.

Впервые об отставке Хегсета заговорили в апреле этого года после скандала с мессенджером Signal. Сегодня ситуация иная: глава Пентагона сам обсуждает перспективы своего увольнения. Он планирует принять участие в губернаторских выборах в Теннеси, где владеет недвижимостью.

«Выборы пройдут в ноябре 2026 года, но для участия в них придется запускать избирательную кампанию уже следующей весной. К тому моменту может закончиться перетряска Пентагона, начатая Хегсетом, с увольнением 10−15% гражданских служащих и ревизией военных контрактов», — рассуждает политолог Малек Дудаков.

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