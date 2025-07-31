Создание прочной связи: отцы новорожденных смогут претендовать на отпуск

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Депутат Чернышов: в РФ отцы новорожденных смогут претендовать на отпуск

В России хотят ввести двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Речь идет о двухнедельном оплачиваемом отдыхе.

В России отцы новорожденных могут получить возможность претендовать на двухнедельный отпуск. О соответствующем законопроекте рассказал депутат Госдумы Борис Чернышов в беседе с РИА Новости.

Цель законопроекта — создать прочную связь между отцом и новорожденным. По мнению Чернышова, нововведение также укрепит культуру ответственного отцовства в России.

«Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка», — отмечается в тексте законопроекта.

Кроме того, депутаты выступили с инициативой о формировании в России Службы сопровождения отцовства. Сотрудники этой организации будут помогать в воспитании детей, которые остались без матерей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что брянский депутат предложил штрафовать родителей за фото детей с алкоголем. По его мнению, подобные кадры негативно сказываются на несовершеннолетних и формируют искаженные представления о нормах поведения в обществе. В качестве предупреждения — штраф, при повторных нарушениях — лишение родительских прав и свободы.

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