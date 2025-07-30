Российские пловцы завоевали золото в смешанной комбинированной эстафете

Российские спортсмены выиграли золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. В составе сборной выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

Пловцы показали время три минуты 37,97 секунды, что стало новым рекордом чемпионатов мира. Второе место заняла сборная Китая с результатом три минуты 39,99 секунды, третьими стали канадцы (три минуты 40,90 секунды).

Стоит отметить, что российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Это золото стало первой медалью команды на чемпионате, а Кирилл Пригода ранее выиграл серебро на дистанции 50 метров брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Ранее Пригода неудачно выступил на дистанции 100 метров брассом, где критиковал себя за результат, но на 50 метрах все же смог добиться успеха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.