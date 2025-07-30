Российские пловцы завоевали золото в смешанной комбинированной эстафете

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Наши спортсмены установили новый рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, обойдя соперников из Китая и Канады.

Российские пловцы выиграли смешанную комбинированную эстафету на чемпионате мира

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские спортсмены выиграли золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. В составе сборной выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

Пловцы показали время три минуты 37,97 секунды, что стало новым рекордом чемпионатов мира. Второе место заняла сборная Китая с результатом три минуты 39,99 секунды, третьими стали канадцы (три минуты 40,90 секунды).

Стоит отметить, что российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Это золото стало первой медалью команды на чемпионате, а Кирилл Пригода ранее выиграл серебро на дистанции 50 метров брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Ранее Пригода неудачно выступил на дистанции 100 метров брассом, где критиковал себя за результат, но на 50 метрах все же смог добиться успеха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Последние новости

23:19
Сенаторы США предложили новый механизм финансирования поставок оружия Украине
23:08
За выборами глав регионов будет наблюдать столичная Общественная палата
22:50
История Миндича: как Киев пытался развалить дело о коррупции
22:40
Российские пловцы завоевали золото в смешанной комбинированной эстафете
22:31
В США обнаружили «тысячи документов» о связи Трампа с Россией
22:25
Орбан указал на ошибки отказавшегося от мира Зеленского

Сейчас читают

Украина снизила закачку в хранилища после ответного удара по газодобыче
Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке: «Застало прямо на воде»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Названы три действенных способа выжить при любом ЧП

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс