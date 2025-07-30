Пользователю Telegram предложили 25 миллионов долларов за никнейм

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Один из первых участников TON приобрел уникальный юзернейм за $350 тысяч, а затем получил предложение продать его в десятки раз дороже.

Дуров: пользователю Telegram предложили выкупить его юзернейм за $25 млн

Фото: © РИА Новости/Евгений Полойко

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Бизнесмен Павел Дуров рассказал, что владелец никнейма @crypto в Telegram, который был одним из первых пользователей блокчейна TON, купил это имя два с половиной года назад за $350 тысяч. Недавно ему поступило новое предложение о продаже юзернейма за $25 млн, что эквивалентно примерно двум млрд рублей.

Сам Дуров отметил, что Telegram остается единственной крупной социальной платформой, признающей за пользователями неотъемлемое право владеть своими цифровыми активами и идентификационными данными.

Согласно информации, никнеймы в Telegram рассматриваются как самостоятельные цифровые активы, которые можно приобретать, продавать и обменивать в формате NFT на блокчейне TON. Для этого существует специальная платформа-аукцион Fragment, где сделки заключаются открыто и на условиях рынка. Так, только за последние полтора года через Fragment было реализовано ников и анонимных номеров на сумму около $350 млн (порядка 34 млрд рублей).

Эксперты подчеркивают, что подобная практика позволяет развитию экосистемы TON и делает пользователей Telegram полноценными участниками цифрового пространства, где активы имеют реальную рыночную стоимость. Дуров подчеркивает, что принципы свободы выбора и владения активами являются ключевыми для платформы.

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