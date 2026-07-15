В Адыгее выявили 29 новых для региона видов муравьев

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Исследование показало, что биоразнообразие региона оказалось значительно богаче.

В Адыгее выявили 29 новых для региона видов муравьев

Фото: www.globallookpress.com/FLPA/Richard Becker

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские исследователи выявили 29 ранее не зарегистрированных в Республике Адыгея видов муравьев и подготовили первый полный аннотированный список фауны региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного федерального университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Entomological Review.

Исследование показало, что почти 60% видов муравьев Адыгеи ранее были изучены лишь частично или не фиксировались на территории республики.

«Мы впервые составили полный аннотированный список муравьев региона и показали, что почти 60% видов были известны здесь ранее лишь фрагментарно или не были зафиксированы вовсе», — приводит пресс-служба слова одного из авторов исследования, сотрудника Академии биологии и медицины Д. И. Ивановского Южного федерального университета и Южного научного центра РАН Дмитрия Шевченко.

Всего в республике сегодня известно 50 видов муравьев, 29 из которых были впервые зарегистрированы на этой территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исследователи из Уругвая обнаружили новый вид гигантского динозавра, жившего на территории страны более 80 миллионов лет назад. Ученые изучили два позвонка хвоста древнего животного, которые были найдены еще в 1980-х годах местными рыбаками. Спустя десятилетия специалисты установили, что останки принадлежат ранее неизвестному виду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.96
0.47 88.91
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:37
Убит главный инженер ЗАЭС Яковлев — ВСУ ударили по служебной машине
20:26
В Адыгее выявили 29 новых для региона видов муравьев
20:14
Московский студент отдал мошенникам более 80 миллионов рублей
20:09
В Китае впервые установили нейроимплант в мозг пациента для восстановления функций руки
20:05
«Наши ожидания — это наши проблемы»: Зудин о необычных постановках
20:01
Армия России ударила по украинским сухогрузам в порту «Черноморск»

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
Трое россиян заблудились в горах Турции
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео