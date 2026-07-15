Убил семерых детей и двоих взрослых: устроивший стрельбу в гимназии Казани Галявиев женился

Москвичка вышла замуж за напавшего на школу в Казани Галявиева

Жительница Москвы, 18-летняя Диана, вышла замуж за отбывающего наказание в колонии «Черный дельфин» Ильназа Галявиева. Того самого, который 11 мая 2021 года устроил стрельбу в школе в Казани. О своей истории 18-летняя девушка рассказала в беседе с MK.RU.

Девушка сообщила, что познакомилась с Галявиевым в переписке после того, как увидела его в новостях. По словам Дианы, общение началось в 2021 году, когда ей было 14 лет. Она отправила ему письмо, а спустя примерно месяц получила ответ.

«Мне Ильназ показался привлекательным, я решила написать ему письмо. Это было в 2021 году. Написала. Где-то месяц ждала ответ. И он ответил. У нас завязалось общение», — рассказала Диана.

Первая встреча состоялась 10 апреля 2023 года в суде. Позже девушка смогла попасть к Галявиеву в колонию, где, по ее словам, испытала теплые чувства. Она призналась, что понимает возможную реакцию окружающих, однако считает, что каждый человек достоин любви.

Диана рассказала, что в 2024 году их связь прервалась, но примерно через год ей написал отец Галявиева. По его словам, Ильназ все это время пытался восстановить общение. Тогда они снова встретились и решили заключить брак.

«Оказалось, Ильназ все это время искал связь со мной, думал, что я нахожусь в Москве. Он сделал что-то вроде признания. В общем, на свидании все вот эти чувства вспыхнули, и мы точно решили, что заключим брак», — вспомнила девушка.

Девушка также отметила, что сначала скрывала переписку от родителей, опасаясь их реакции. Позже она рассказала им о своих намерениях, и, по ее словам, семья приняла ситуацию спокойно, хотя между ними были споры.

«Я считаю, что любви достоин любой, каков бы он ни был», — заявила Диана.

Свадьба прошла в колонии. По словам Дианы, перед церемонией возникли сложности, поскольку Галявиева могли поместить в ШИЗО, что сделало бы проведение регистрации невозможным. В итоге церемония заняла около десяти минут: молодожены подписали документы и обменялись кольцами, после чего девушке предоставили длительное свидание.

«У каждого разная история. У меня она такая. Мы трое суток с Ильназом провели. Нам было о чем поговорить, почувствовать родство душ. В любом случае, мы еще узнаем друг друга, время есть», — сказала Диана.

Она добавила, что понимает сложности, связанные с отношениями с человеком, находящимся в колонии: звонки разрешены раз в месяц, а длительные свидания проходят раз в год. По ее словам, супруги намерены справляться с этими обстоятельствами вместе.

День, который не стереть из памяти

Трагедия, унесшая жизни семерых детей и двоих взрослых, произошла 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175. Ильназ Галявиев, бывший выпускник учреждения, проник в здание с оружием и открыл огонь. Пострадало 24 человека, а всего потерпевшими по делу проходили 140 лиц.

Молодого человека задержали на месте произошедшего, а после оглашения приговора отправили в колонию «Черный дельфин».

Сам Галявиев признавался, что в момент совершения преступления ощущал себя «богом». Тем не менее проведенные экспертизы признали его вменяемым.

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