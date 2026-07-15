Убит главный инженер ЗАЭС Яковлев — ВСУ ударили по служебной машине

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 80 0

Жертвой целенаправленной атаки стал также водитель автомобиля.

Убит главный инженер ЗАЭС — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Главный инженер Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александр Яковлев убит в результате удара ВСУ. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», — уточняется в сообщении.

Известно, что беспилотник неприятеля атаковал служебную машину Яковлева, вместе с ним погиб водитель.

Глава «Росатома» добавил, что руководство страны в курсе произошедшего, Россия ожидает от МАГАТЭ «оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию».

Запорожской АЭС и ее сотрудники регулярно становятся мишенью ВСУ. Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЗАЭС на несколько часов лишилась внешнего электроснабжения из-за выхода из строя высоковольтной линии электропередачи.

Упомянутая ЛЭП «Ферросплавная-1» была отключена в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все это время ЗАЭС функционировала от резервных дизель-генераторов, которые полностью обеспечили работу необходимых систем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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