Сенаторы США предложили новый механизм финансирования поставок оружия Украине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

В Конгрессе инициировали законопроект о создании фонда для сбора средств от союзников.

WSJ: В США придумали новый способ поставлять оружие Украине за чужой счет

Фото: IMAGO/CFOTO/ТАСС

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Два ключевых республиканских сенатора внесли в Конгресс США законопроект, который предусматривает создание при Министерстве финансов специального фонда. Этот фонд будет аккумулировать финансовые взносы от союзников Америки, таких как Германия и Великобритания, чтобы напрямую финансировать поставки американского оружия и военной техники Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В рамках этого механизма Пентагон сможет использовать собранные средства для заключения контрактов с подрядчиками и пополнения запасов вооружений, параллельно отправляя технику в Украину.

Ожидается, что ежегодные взносы в фонд будут составлять от 5 до 8 миллиардов долларов, что позволит ускорить и расширить масштаб помощи Киеву без непосредственного увеличения бюджетных затрат США. Эта инициатива стала ответом на необходимость делегирования части финансового бремени странам-партнерам в свете продолжающегося конфликта.

Ранее стало известно, что Киев и Вашингтон заключили масштабные соглашения о поставках вооружения.

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