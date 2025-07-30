Сенаторы США предложили новый механизм финансирования поставок оружия Украине

Два ключевых республиканских сенатора внесли в Конгресс США законопроект, который предусматривает создание при Министерстве финансов специального фонда. Этот фонд будет аккумулировать финансовые взносы от союзников Америки, таких как Германия и Великобритания, чтобы напрямую финансировать поставки американского оружия и военной техники Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В рамках этого механизма Пентагон сможет использовать собранные средства для заключения контрактов с подрядчиками и пополнения запасов вооружений, параллельно отправляя технику в Украину.

Ожидается, что ежегодные взносы в фонд будут составлять от 5 до 8 миллиардов долларов, что позволит ускорить и расширить масштаб помощи Киеву без непосредственного увеличения бюджетных затрат США. Эта инициатива стала ответом на необходимость делегирования части финансового бремени странам-партнерам в свете продолжающегося конфликта.

Ранее стало известно, что Киев и Вашингтон заключили масштабные соглашения о поставках вооружения.

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