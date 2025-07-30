В Уфе обрушилась стена бывшего общежития кооперативного техникума

В Уфе 30 июля произошло частичное обрушение стены здания, расположенного на улице Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана. Кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Объект, где случилось обрушение, ранее использовался как общежитие Башкирского кооперативного техникума, однако в последнее время не эксплуатировался и был предназначен под снос.

На месте работают сотрудники экстренных служб, задействованы 24 специалиста и 11 единиц техники. Пресс-служба МЧС России отметила, что предпринимаются все необходимые меры для минимизации последствий.

Прокуратура Республики Башкортостан организовала проверку по факту произошедшего. На место инцидента прибыл первый заместитель прокурора региона Евгений Бендовский, который координирует действия правоохранительных органов и контролирует ситуацию.

В ведомстве подчеркнули, что будет дана правовая оценка соблюдению законодательства в области охраны объектов культурного наследия, в том числе касательно содержания аварийного здания. При выявлении нарушений примут соответствующие меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения обрушилась стена детсада.

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