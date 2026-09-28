Любимую машину королевы Елизаветы II выставят на торги в октябре

Автомобиль королевы Елизаветы II выставят на торги в октябре

Bentley Mulsanne Extended Wheelbase 2016 года, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, выставят на торги Broad Arrow Auctions.

Онлайн-аукцион состоится 14 октября 2026 года, а предварительная стоимость автомобиля оценивается в 400–450 тысяч евро. Это один из двух Mulsanne с удлиненной колесной базой, изготовленных специально для королевы.

Автомобиль впервые зарегистрировали на Bentley Motors в Крю 4 октября 2016 года, после чего он использовался королевской семьей и сохранял регистрационный номер DG66 OKM. Позднее машину вернули в штаб-квартиру Bentley, где она оставалась до смерти Елизаветы II.

Более новый Mulsanne компания решила сохранить, поэтому именно этот экземпляр стал единственным автомобилем данной модели королевы, доступным для приобретения частным владельцем.

Предметы одежды королевы и аксессуары периодически также появляются на рынке как отдельные лоты, но многие такие вещи относятся к более ранним благотворительным или частным продажам, а не к распродаже имущества после смерти. Например, на современных аукционах встречаются вещи Елизаветы II вместе с предметами других членов королевской семьи.

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