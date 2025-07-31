Вертолет Ми-35м атаковал боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 32 0

Опубликованы кадры атаки вертолета Ми-35м

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Цель уничтожена, экипаж вернулся на площадку вылета.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35м нанес удар по месту скопления личного состава и бронированной техники боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

По докладам авианаводчика, заданная цель была уничтожена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Не знаю группу крови своих детей»: Евгения Ахременко призналась в халатности
6:45
Накрыли гнездо дронов: как ВС РФ расчистили дорогу жизни
6:40
«Недоволен весом»: рэпер Гуф сделал замечание своей невесте
6:30
Мозг плавится: мигрень волнами накрывает россиян
6:15
Люди боятся покидать убежища: как Дальний Восток приходит в себя после землетрясения
6:00
Вертолет Ми-35м атаковал боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Украина снизила закачку в хранилища после ответного удара по газодобыче
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Названы три действенных способа выжить при любом ЧП

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс