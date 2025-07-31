Последний путь Князя тьмы: фанаты и близкие простились с Оззи Осборном

Легендарный рок-музыкант ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Тысячи фанатов проводили в последний путь знаменитого Князя тьмы, британского рок-музыканта Оззи Осборна.

Розы, завернутые в черную бумагу, воздушные шары в виде летучих мышей, а вместо траурного венка — надпись «Оззи» из хризантем стали главными атрибутами церемонии.

В последний раз он вышел на сцену всего три недели назад. Музыкант дал прощальный концерт в родном Бирмингеме. Шоу получилось грандиозным.

А фанаты уверены — Оззи Осборн останется с нами навсегда! И напевают слова из его же песни: «Мы встретимся на той стороне…»

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