В США родился ребенок из эмбриона, пролежавшего 30 лет в заморозке

В штате Огайо на свет появился Таддеус Дэниел Пирс — младенец, зачатие которого произошло еще в 1994 году, а рождение — спустя три десятилетия. Об этом сообщает MIT Technology Review. Уникальный случай стал возможен благодаря экстракорпоральному оплодотворению и длительному хранению эмбрионов.

Биологической матерью мальчика стала Линда Арченд, прошедшая процедуру ЭКО в 90-х. После рождения дочери она заморозила оставшиеся три эмбриона и продолжала оплачивать их хранение более 30 лет. Впоследствии один из этих эмбрионов был передан другой паре — Линдси и Тиму Пирс, которые и стали родителями мальчика.

Из трех замороженных эмбрионов два оказались жизнеспособными. Один был успешно имплантирован в Линдси и привел к рождению здорового ребенка 26 июля 2025 года.

Фотографии новорожденного были отправлены Арченд, и, по ее словам, малыш очень похож на ее биологическую дочь в младенчестве. Этот эмоциональный отклик, по всей видимости, стал символичным мостом между поколениями, разделенными несколькими десятилетиями.

История Таддеуса поднимает важные этические и научные вопросы о границах репродуктивных технологий, хранении эмбрионов и возможностях их использования спустя столь длительное время.

Тем временем в Великобритании врачи отчитались о другом прорыве в области медицины — за последние пять лет благодаря процедуре устранения митохондриальных заболеваний родились восемь детей с ДНК трех родителей, что также открывает новые горизонты в борьбе с наследственными болезнями.

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