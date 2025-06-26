Удобно для мамы и плохо для ребенка: почему подгузники тормозят развитие малышей

В современном мире существует множество приспособлений, облегчающих тяготы родительства. Однако не все из них благотворно влияют на нормальное развитие младенца. Специалисты до сих пор спорят о пользе подгузников. Этот элемент «грудничковой моды» дает новоиспеченным мамам и папам возможность заняться своими делами, пока ребенок спокойно спит и не требует к себе особого внимания.

Современным родителям настолько привыкли к комфорту, что долго не приучают малышей к горшку, ссылаясь на то, что с возрастом сделать это будет гораздо проще. Однако нерешенная в раннем возрасте проблема доставляет множество неудобств в будущем.

Какой вред постоянное ношение подгузников наносит психике младенца и во сколько лет необходимо приучить малыша проситься в туалет, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Руслана Завалихина.

Когда нужно приучать ребенка к горшку

Появление ребенка — всегда особенно радостное событие для всех семей. Однако уже с первый дней пара сталкивается с трудностями, так как поначалу младенцу требуется повышенное внимание со стороны родителей. Одним из наилучших средств, помогающих супругам немного отвлечься, считаются подгузники, так как в них малыш чувствует сухость и меньше просыпается. Но важно не злоупотреблять этим «элементом одежды».

Еще немецкий психоаналитик Зигмунд Фрейд говорил о приучении ребенка к горшку как о важном этапе формирования психики человека. На этой фазе развития, как утверждал специалист, формируются первые социальные качества человека. Грудничок таким образом приучается к чистоплотности, а также вырабатывает внутренний механизм самоконтроля, который распространяется не только на физиологические процессы, но и на эмоциональные.

«Как мама пятерых детей, как психолог, как ученый, который уже много лет занимается различными исследованиями, я не рекомендую, чтобы ребенок находился постоянно в памперсах. <…> Он должен понимать ощущение мокроты, потому что развитие мышления во многом связано с восприятием окружающего мира», — прокомментировала Завалихина.

Приучение к горшку — довольно сложный процесс, однако преодолеть его лучше на этапе раннего развития малыша.

«К горшку нужно приучать ребенка с года. Кто-то раньше начинает, но ребенок должен с года до трех лет уже начать самостоятельно контролировать свое желание сходить в туалет», — ответила на вопрос специалист.

Как ношение памперсов влияет на интеллектуальное развитие детей

Реакция терпеть и проситься в туалет усваивается на неосознаваемом уровне, поэтому, чем раньше ребенок приучится к горшку, тем быстрее и лучше она закрепится в его психике. Это позитивным образом влияет на интеллектуальные процессы и мировосприятие.

По словам эксперта, она не встречала теоретических работ, где бы исследовалось влияние подгузников на формирование интеллектуальных способностей, но увидела закономерность на личном опыте.

«Я только один раз в своей жизни столкнулась с этой ситуацией, где это напрямую было связано. <…> У меня ребенок-аутист, и до четырех лет мы его не могли приучить к горшку, а как только это сделали, у него пошел новый виток развития, он начал говорить, хотя не разговаривал до этого момента. Какие-то мыслительные операции стали появляться», — поделилась психолог.

Некоторые исследователи сходятся на том, что из-за постоянного ощущения сухости, которую младенец получает в подгузниках, он теряет связь с мамой. А контакт с ней очень важен в этот период.

Дело в том, что новорожденный в подобном случае меньше привлекает внимание родительницы, поэтому женщина занимается своими делами и реже обращается к сыну или дочке. Но для малыша очень важен тактильный контакт. Именно благодаря ему формируются многие психологические процессы.

Данный вид белья покрывает до 30% поверхности тела грудничка, поэтому тот не так сильно ощущает окружающее пространство, что также негативно влияет на развитие.

«Если вы лишаете ребенка ощущений, то этим самым немножко затягиваете сам процесс развития малыша, его познавательной сферы и умственной», — прокомментировала эксперт.

Когда ношение подгузников не вредит психике ребенка

Кроме психологических проблем, подгузники могут неблагоприятным образом сказаться на здоровье ребенка, так как на закрытом участке кожа не может дышать.

Чтобы обезопасить малыша от негативных последствий для здоровья во всех проявлениях, нужно давать ему отдыхать от памперсов, а лучше надевать нижнее белье только на прогулки или поездки.

«Конечно, подгузники нужны, когда мы едем куда-то или идем гулять. Но постоянное употребление — это очень вредно, потому что у ребенка образуется небольшой перекос прохождения стадий развития, потому что он должен ощущать дискомфорт, но не может этого сделать», — отметила психолог.

Чем опасен поздний отказ от подгузников

Если не приучить ребенка к горшку вовремя, могут развиться более серьезные проблемы. Долгое ношение подгузников неблагоприятно воздействует на физиологические процессы.

«Я сталкивалась с ситуациями, когда дети до восьми лет ходят в штаны, и родители устраивают панику. А когда мы начинаем с ними разбираться, выясняется, что малыши до трех лет из памперсов не вылезали. То есть у них идет нарушение системы регулирования своих состояний», — поделилась практическим опытом эксперт.

Если ребенок сталкивается с подобными проблемами в дошкольном или даже школьном возрасте, вероятны сложности в общении со сверстниками. Иногда они даже принимают формы буллинга.