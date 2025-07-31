На выставке в Манеже представят инновации столичной промышленности

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» будут представлены достижения компаний особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом сообщил Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, слова которого приводит mos.ru.

«Сегодня в ОЭЗ „Технополис Москва“ действует более 230 предприятий, выпускающих высокотехнологичные изделия, которые работают на благо экономики города. По поручению мэра Москвы мы создаем условия для продвижения столичной продукции на российском и международном рынках», — поделился он.

На выставке «Та самая Москва» можно будет увидеть разработки в сфере микроэлектроники, фотоники, ЖКХ, медицинской техники и оптики. Мероприятие будет проходить в Центральном выставочном зале «Манеж» с 1 по 31 августа. Посетителям покажут новые технологии и расскажут, где они применяются.

Кроме этого, на экспозиции будут макеты площадок ОЭЗ — «Технополис Москва» «Печатники», «Алабушево» и индустриального парка «Руднево». Они будут интерактивные — с ними сможет взаимодействовать любой желающий.

Среди экспонатов будет система мониторинга персонала на промышленных объектах, аккумуляторная батарея для электросамокатов, полетный контроллер для квадрокоптеров, управляющаяся оптическими сигналами фотонная интегральная схема, транспортный чип для карт «Тройка» и многое другое.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в рамках проекта «Лето в Москве», который объединяет множество культурных, спортивных и образовательных площадок столицы. С 1 августа до 14 сентября жители и гости Белокаменной смогут узнать больше об отечественных передовых технологиях.

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