Япония потребовала вернуть подаренный макет павильона с Сахалина — что ответили в МИД РФ
Япония потребовала вернуть подаренный макет павильона с Сахалина
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Объект более двух десятилетий был частью постоянной экспозиции и рассматривался как символ японско-российской дружбы.
Министерство иностранных дел России сделало официальное представление посольству Японии в Москве. Это стало ответом на просьбу государства вернуть макет «Кинкакудзи — Золотой павильон», который долгое время находился в сахалинской областной научной библиотеке. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ранее японская сторона через генконсульство обратилась с официальной просьбой к России вернуть экспонат — макет знаменитого буддистского храма, подаренный в 2001 году по случаю открытия на Сахалине Японского информационного центра. Этот макет более двух десятилетий был частью постоянной экспозиции и рассматривался как символ японско-российской дружбы.
В ответ на это требование российское внешнеполитическое ведомство выступило с официальным заявлением, выразив удивление подобной позицией Токио. В МИД отметили, что такие действия скорее вредят позитивному имиджу Японии в глазах жителей Сахалина и россиян в целом, особенно на фоне недружественных шагов со стороны японского правительства в отношении России.
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