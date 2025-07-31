Япония потребовала вернуть подаренный макет павильона с Сахалина — что ответили в МИД РФ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 69 0

Япония потребовала вернуть подаренный макет павильона с Сахалина

Япония потребовала вернуть подаренный павильон с Сахалина

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Объект более двух десятилетий был частью постоянной экспозиции и рассматривался как символ японско-российской дружбы.

Министерство иностранных дел России сделало официальное представление посольству Японии в Москве. Это стало ответом на просьбу государства вернуть макет «Кинкакудзи — Золотой павильон», который долгое время находился в сахалинской областной научной библиотеке. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее японская сторона через генконсульство обратилась с официальной просьбой к России вернуть экспонат — макет знаменитого буддистского храма, подаренный в 2001 году по случаю открытия на Сахалине Японского информационного центра. Этот макет более двух десятилетий был частью постоянной экспозиции и рассматривался как символ японско-российской дружбы.

В ответ на это требование российское внешнеполитическое ведомство выступило с официальным заявлением, выразив удивление подобной позицией Токио. В МИД отметили, что такие действия скорее вредят позитивному имиджу Японии в глазах жителей Сахалина и россиян в целом, особенно на фоне недружественных шагов со стороны японского правительства в отношении России.

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