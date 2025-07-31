Том Круз и Ана де Армас перестали скрывать отношения

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Актеров заметили на романтической прогулке в Вермонте.

том круз и ана де армас

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Tischler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Голливудский актер Том Круз, похоже, окончательно перестал скрывать отношения с коллегой Аной де Армас.

Пару снова застали вместе — в этот раз во время неспешной прогулки 26 июля в живописных окрестностях Вермонта. Папарацци удалось сфотографировать актеров, когда те держались за руки, что тут же сочли негласным подтверждением их романа.

Совместное появление дало новый повод для обсуждений: ранее, в феврале, их заметили вместе на свидании в День святого Валентина, а в мае — в Лондоне. Еще одной причиной заговорить о паре поделился продюсер и диджей Голди. Он выложил видео с концерта группы Oasis в Лондоне, где запечатлен момент, когда Том берет Ану за руку — в тот вечер они также были вместе.

Официально актеры пока не дали комментариев по поводу своих отношений. Однако общественность и СМИ уже воспринимают их как одну из самых обсуждаемых пар этого лета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Том Холланд и Зендея готовятся к свадьбе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:25
В России вводятся новые пошлины для автолюбители
16:08
Экс-начальника службы при Минобороны Тимофеева приговорили к девяти годам тюрьмы
15:51
Том Круз и Ана де Армас перестали скрывать отношения
15:45
Российская пловчиха Клепикова пробилась в финал ЧМ-2025 на 100 м вольным стилем
15:37
Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья
15:31
В Москве вынесли приговор супружеской паре за госизмену

Сейчас читают

«Па-пара-па-пам-пам»: Эдите Пьехе — 88 лет
«Не знаю группу крови своих детей»: Евгения Ахременко призналась в халатности
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс