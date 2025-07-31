Том Круз и Ана де Армас перестали скрывать отношения

Голливудский актер Том Круз, похоже, окончательно перестал скрывать отношения с коллегой Аной де Армас.

Пару снова застали вместе — в этот раз во время неспешной прогулки 26 июля в живописных окрестностях Вермонта. Папарацци удалось сфотографировать актеров, когда те держались за руки, что тут же сочли негласным подтверждением их романа.

Совместное появление дало новый повод для обсуждений: ранее, в феврале, их заметили вместе на свидании в День святого Валентина, а в мае — в Лондоне. Еще одной причиной заговорить о паре поделился продюсер и диджей Голди. Он выложил видео с концерта группы Oasis в Лондоне, где запечатлен момент, когда Том берет Ану за руку — в тот вечер они также были вместе.

Официально актеры пока не дали комментариев по поводу своих отношений. Однако общественность и СМИ уже воспринимают их как одну из самых обсуждаемых пар этого лета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Том Холланд и Зендея готовятся к свадьбе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.