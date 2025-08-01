«Оскар» против России: Михалков советует не выдвигать наши фильмы на кинопремию

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 13 0

Михалков советует не выдвигать фильмы РФ на «Оскар»

«Оскар» против России: Михалков советует не выдвигать фильмы на кинопремию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сам режиссер стал лауреатом в 1995 году.

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в интервью ТАСС заявил, что не следует подавать свои фильмы на соискание американской кинопремии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Он отметил, что российская лента сможет рассчитывать на успех только в том случае, если она «так или иначе унижает свою страну».

«А у нас есть гарантия, что картина, которая нравится нам, может получить там „Оскар“ сегодня? Нет. Ну и зачем тогда вообще что-то выдвигать от России?» — отметил артист.

Сам Михалков стал лауреатом «Оскара» в 1995 году за свой фильм «Утомленные солнцем», который завоевал награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме «Оскара», эта работа принесла ему победу на Каннском кинофестивале и государственную премию России.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Рубен Дишдишян и публицист Александр Цыпкин работают над фильмом, посвященным воссозданию человека с помощью искусственного интеллекта. Сюжет будет сосредоточен на герое, который создает цифровую копию своей покойной жены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.32
-1.51 91.88
-3.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:08
«Оскар» против России: Михалков советует не выдвигать наши фильмы на кинопремию
23:50
«Приглашали на вечеринку»: актриса Ахременко могла стать жертвой черных трансплантологов
23:33
На высокой скорости: какие мероприятия ждут москвичей в августе
23:15
Импорт новых грузовиков в Россию упал на 90% за первое полугодие
22:55
Август порадует снижением цен на борщевой набор
22:45
Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост случаев смертельно опасной болезни

Сейчас читают

Экс-начальника службы при Минобороны Тимофеева приговорили к девяти годам тюрьмы
Каждый плод растет в свое время: прогноз Таро на август 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Рот под ключ: почему нельзя затягивать с протезирование выпавшего зуба

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс