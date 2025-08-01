«Оскар» против России: Михалков советует не выдвигать наши фильмы на кинопремию

Сам режиссер стал лауреатом в 1995 году.

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в интервью ТАСС заявил, что не следует подавать свои фильмы на соискание американской кинопремии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Он отметил, что российская лента сможет рассчитывать на успех только в том случае, если она «так или иначе унижает свою страну».

«А у нас есть гарантия, что картина, которая нравится нам, может получить там „Оскар“ сегодня? Нет. Ну и зачем тогда вообще что-то выдвигать от России?» — отметил артист.

Сам Михалков стал лауреатом «Оскара» в 1995 году за свой фильм «Утомленные солнцем», который завоевал награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме «Оскара», эта работа принесла ему победу на Каннском кинофестивале и государственную премию России.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Рубен Дишдишян и публицист Александр Цыпкин работают над фильмом, посвященным воссозданию человека с помощью искусственного интеллекта. Сюжет будет сосредоточен на герое, который создает цифровую копию своей покойной жены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.