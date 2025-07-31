Патрушев: Запад может на госуровне легализовать морское пиратство

Страны Запада обсуждают возможность легализации практики выдачи «каперских свидетельств», что фактически означает санкционированное на государственном уровне морское пиратство. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота.

«Эту угрозу нельзя недооценивать», — сказал он.

Патрушев также отметил, что Запад проводит политические, правовые, военные и экономические меры для ограничения российских судов, включая провокации в Арктике. Он обратил внимание на участившиеся заходы кораблей НАТО в Баренцево море и полеты рядом с российскими базами, предупреждая о риске неконтролируемой эскалации напряженности.

По словам Патрушева, увеличение активности США и НАТО в Арктике повышает вероятность инцидентов, которые могут привести к военному конфликту. Кроме того, западные страны намерены привлекать частные военные компании для усиления контроля за судами под санкциями.

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