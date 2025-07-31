Патрушев: Запад может на госуровне легализовать морское пиратство

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Кроме того, усиливается военная активность НАТО в арктическом регионе.

Патрушев: Запад может на госуровне легализовать морское пиратство

Фото: © РИА Новости/Максим Платонов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Страны Запада обсуждают возможность легализации практики выдачи «каперских свидетельств», что фактически означает санкционированное на государственном уровне морское пиратство. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота.

«Эту угрозу нельзя недооценивать», — сказал он.

Патрушев также отметил, что Запад проводит политические, правовые, военные и экономические меры для ограничения российских судов, включая провокации в Арктике. Он обратил внимание на участившиеся заходы кораблей НАТО в Баренцево море и полеты рядом с российскими базами, предупреждая о риске неконтролируемой эскалации напряженности.

По словам Патрушева, увеличение активности США и НАТО в Арктике повышает вероятность инцидентов, которые могут привести к военному конфликту. Кроме того, западные страны намерены привлекать частные военные компании для усиления контроля за судами под санкциями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:28
Победителей кубка по пляжному футболу определят 3 августа
19:20
Путин пошутил про подаренных Лаосом слонов
19:15
США ввели самый масштабный пакет санкций против Ирана
19:10
Путин подписал закон об ограничении максимального срока рассрочки
19:05
В США отметили новый рекорд длины молнии
18:55
Путин подписал закон о борьбе с борщевиком

Сейчас читают

«Не знаю группу крови своих детей»: Евгения Ахременко призналась в халатности
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Рот под ключ: почему нельзя затягивать с протезирование выпавшего зуба

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс